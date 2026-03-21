Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero si basa sul Prezzo Unico Nazionale (PUN), che rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia in Italia. Questo valore indica quanto costa acquistare energia sul mercato prima di applicare eventuali tariffe o costi aggiuntivi. Il PUN viene aggiornato regolarmente e riflette le variazioni dei prezzi di mercato di giorno in giorno.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore medio ponderato dell’energia scambiata sulla Borsa Elettrica, espresso in euro per MWh, che viene poi convertito in euro per kWh per una maggiore comprensione da parte dei consumatori finali. Al 21 Marzo 2026, il PUN si attesta a 148,55 €MWh, ovvero 0,1486 €kWh. Negli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una tendenza al rialzo, con picchi significativi registrati soprattutto tra febbraio e marzo 2026. Per quanto riguarda le tariffe tutelate stabilite da ARERA. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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