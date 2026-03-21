Quando partono Franzoni Paris e gli azzurri superG Lillehammer 2026 | orari n di pettorale tv

Domenica 22 marzo si svolgerà a Lillehammer il superG maschile di sci alpino, gara valida per la Coppa del Mondo. Alla competizione parteciperanno atleti come Franzoni, Paris e gli azzurri, con orari, numeri di pettorale e copertura televisiva già comunicati. La gara si terrà sulla pista di Lillehammer, con gli atleti pronti a scendere in pista per la sfida.

Domenica 22 marzo andrà in scena il superG maschile di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Spazio all’ultima gara della stagione in questa specialità, sulla pista di Kvitfjell si consumerà una bella lotta per il successo e per salire sul podio al termine di un’annata agonistica particolarmente intensa. Appuntamento alle ore 12.30 sulle nevi norvegesi, dove l’Italia punterà in alto spinta dalle sue stelle dopo la vittoria di Paris in discesa libera. Riflettori puntati in particolar modo su Dominik Paris e Giovanni Franzoni, senza dimenticarsi di Mattia Casse, Christof Innerhofer e Guglielmo Bosca. Il programma di giornata prevede che tutti gli atleti scattino a intervalli di due minuti, con un tv break di 2’15” al termine della quindicesima discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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