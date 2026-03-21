Domani, domenica 22 marzo, alle ore 10, si terrà il superG femminile a Lillehammer, valido per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026. Laura Pirovano sarà tra le cinque azzurre a scendere in pista, con un pettorale ancora da assegnare. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva.

Laura Pirovano sarà tra le cinque azzurre che scenderanno in pista per il superG femminile valido per le Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: la gara di domani, domenica 22 marzo, partirà alle ore 10.45. Salvo ritardi o interruzioni, Laura Pirovano partirà alle ore 10.55.50: l’azzurra, inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra 6 ed il 15. Pirovano, infatti, ha ricevuto in sorte proprio il pettorale numero 6. Per il superG femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Laura Pirovano nel superG di Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tv

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