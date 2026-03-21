Quando lo sci alpino oggi in tv | orari discese Lillehammer startlist streaming

Oggi in tv si svolgono le gare di discesa di Lillehammer, segnando l’inizio delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Sono in programma due discese, con orari e startlist disponibili per gli appassionati che vogliono seguire le gare in diretta streaming. La competizione rappresenta la conclusione di una stagione lunga e impegnativa per gli atleti impegnati sulla neve norvegese.

È il momento di iniziare ufficialmente l’ultimo atto di una stagione lunga ed impegnativa. La Coppa del Mondo di sci alpino inaugura le Finali di Lillehammer con le due gare di discesa. Gli uomini apriranno le danze alle ore 10:45, mentre le donne entreranno in pista alle 12:30. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 10.45 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 12.30 La gara più attesa è senza dubbio quella femminile. Laura Pirovano ed Emma Aicher si giocano allo sprint la vittoria del trofeo di specialità. L’azzurra guida la graduatoria con 436 punti davanti alla tedesca, seconda a 408. Possono ancora ambire al successo finale la tedesca Kira Weidle-Winkelmann e l’austriaca Cornelia Huetter. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discese Lillehammer, startlist, streaming Articoli correlati Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discese Tarvisio e Wengen, startlist, canali, streamingIl sabato degli appassionati del Circo Bianco promette scintille e grandi emozioni. A che ora lo sci alpino oggi: startlist discese Lillehammer, tv, streamingÈ il momento di iniziare ufficialmente l’ultimo atto di una stagione lunga ed impegnativa. Una raccolta di contenuti su Quando lo sci alpino oggi in tv orari... Temi più discussi: Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prove discesa Lillehammer, startlist 20 marzo, streaming; Finali di Coppa del Mondo di sci alpino: diretta integrale su HBO Max e Discovery+; Dove vedere lo sci in tv, finali Lillehammer 21, 22, 24 e 25 marzo 2026; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prime prove discesa Lillehammer, startlist, streaming. Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prove discesa Lillehammer, startlist 20 marzo, streamingSfruttare l'ultima occasione per rifinire i dettagli in vista degli appuntamenti decisivi di domani. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per ... oasport.it A che ora lo sci alpino oggi: startlist discese Lillehammer, tv, streamingÈ il momento di iniziare ufficialmente l'ultimo atto di una stagione lunga ed impegnativa. La Coppa del Mondo di sci alpino inaugura le Finali di ... oasport.it Sabato 21 Marzo Live Rai Sport: Ciclismo Milano-Sanremo, Sci Lillehammer, Rugby, Atletica Indoor In vista del weekend, Sabato 21 Marzo 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 de facebook Sci: prova di discesa, Pirovano è 6/a a Lillehammer. La velocista azzurra punta alla coppa, più indietro Goggia e Delago #ANSA x.com