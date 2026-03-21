Quando il biathlon oggi in tv | orari inseguimenti Oslo Holmenkollen startlist streaming

Oggi, sabato 21 marzo, si svolgono le due gare a inseguimento dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 a Oslo Holmenkollen. Le competizioni saranno trasmesse in diretta televisiva e online, con orari che coprono le sessioni di gara e la pubblicazione delle startlist. Le gare coinvolgono atleti provenienti da diverse nazioni, pronti a sfidarsi sul percorso norvegese.

Oggi, sabato 21 marzo, andranno in scena le due gare a inseguimento dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia), le prove sui quattro poligoni regaleranno non poco spettacolo. Alle 13:40 inizieranno le donne, mentre alle 16:15 è previsto il via degli uomini. LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13.45 LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.15 In casa Italia fari puntati su Lisa Vittozzi. La sappadina è stata grande protagonista della 7.5 km Sprint di due giorni fa. L’azzurra, infatti, è giunta seconda per una manciata di secondi, alle spalle della svedese Hanna Oeberg. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando il biathlon oggi in tv: orari inseguimenti Oslo Holmenkollen, startlist, streaming Articoli correlati A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimenti Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi, sabato 21 marzo, andranno in scena le due gare a inseguimento dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Quando il biathlon oggi in tv: orario sprint femminile Oslo Holmenkollen, startlist, streamingOggi, giovedì 19 marzo, prenderà il via la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Contenuti utili per approfondire Oslo Holmenkollen Temi più discussi: Quando il biathlon oggi in tv: orario sprint femminile Oslo Holmenkollen, startlist, streaming; Super Vittozzi, sfata il tabù Oslo ed è 2?: Hanna Oeberg vince la sprint; Quando il biathlon oggi in tv: orari inseguimenti Oslo Holmenkollen, startlist, streaming; LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: vince Hanna Öberg! Lisa Vittozzi ancora sul podio!. LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oslo 2026 in DIRETTA: si assegna la Coppa di specialità, Hofer per la rimonta!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara a inseguimento maschile dal tempio di ... oasport.it Biathlon, Vittozzi protagonista negli inseguimenti di Oslo: orari e streamingOggi, sabato 21 marzo, il prestigioso scenario di Oslo Holmenkollen in Norvegia si prepara ad accogliere le attesissime gare a inseguimento, valide per l'ultima e decisiva tappa della Coppa del Mondo ... it.blastingnews.com Biathlon – Oslo Holmenkollen: Laegreid pigliatutto, Sprint e Coppa di specialità! Perrot vince la Generale. Italiani lontani. facebook Lisa non scende dal podio! Vittozzi chiude seconda la sprint femminile a Oslo Holmenkollen, Norvegia, ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. Per l’olimpionica azzurra è la terza Top-3 consecutiva. bit.ly/4sfOe5u @Fisiofficial x.com