Giovedì 19 marzo è morto Chuck Norris, che aveva 86 anni. Tra le persone con cui era conosciuto, si evidenzia la sua amicizia con Netanyahu. La notizia della sua scomparsa ha suscitato attenzione, anche per i legami che aveva con figure politiche. Norris era noto anche per la sua carriera nel cinema e nelle arti marziali.

Chuck Norris si è spento giovedì 19 marzo all’età di 86 anni. In molti stanno sottolineando la sua amicizia con Netanyahu. Carlos Ray Norris – meglio noto come Chuck Norris – si è spento giovedì 19 marzo all’età di 86 anni. Celebre come attore in numerosi film d’azione, ma, soprattutto, per la serie tv iniziata nel 1993 ancora oggi messa in onda “Walker Texas Rangers“. Chuck Norris era cintura nera di diversi stili di arti marziali, tra cui karate (di cui fu campione del mondo), taekwondo e jiu-jitsu brasiliano. E’ durante una esibizione che conosce il grande Brucee Lee. Inventò anche una disciplina propria: il chun kuk do. Ha preso parte anche al wrestling. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Quando Chuck Norris sostenne Netanyahu in campagna elettorale

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