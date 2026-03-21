Qualche numero utile nel dibattito sul referendum per smontare le ultime balle rimaste a galla
Nel dibattito sul referendum costituzionale, si sentono spesso slogan e timori, mentre alcuni numeri possono offrire chiarezza. Questi dati, sebbene non risolvano ogni questione, aiutano a mettere in discussione alcune affermazioni false o fuorvianti. È utile quindi focalizzarsi su cifre concrete per avere un quadro più realistico della situazione.
Nel dibattito sul referendum costituzionale si rincorrono slogan e paure. Ma ogni tanto conviene fermarsi sui numeri, che non risolvono tutto, ma aiutano a non negare l’evidenza. A chi sostiene che i giudici non siano appiattiti sulle richieste dei pubblici ministeri, basta ricordare che il 94 per cento delle richieste di intercettazione viene accolto dai Gip, che diventano il 99 per cento per le proroghe. L’85 per cento delle proroghe delle indagini segue la stessa sorte. Le misure cautelari richieste dai pm vengono nella stragrande maggioranza dei casi confermate, così come quasi tutte le richieste di rinvio a giudizio passano il vaglio dei Gup. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
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