Puppo non ci sta | Dichiarazioni di Fonseca su Sinner? Imbarazzante sono stufo di sentirlo

In una mattina dedicata a Miami, si svolge una nuova puntata di TennisMania, in cui si discute dello speciale torneo combined che riunisce i principali eventi Masters 1000 e WTA 1000. Puppo interviene con durezza commentando le dichiarazioni di Fonseca su Sinner, definendole imbarazzanti e affermando di essere stanco di sentirle. L'attenzione si concentra sui protagonisti e sulle dichiarazioni del momento.

Nuova puntata di TennisMania in una mattina dedicata allo speciale Miami, con il combined che fa da Masters 1000 e WTA 1000 allo stesso tempo. Sul canale YouTube di OA Sport l’appuntamento quotidiano è con Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi: si riportano qui le parole di Puppo, che tra un argomento e l’altro lanciato non lesina commenti su varie questioni. Introduzione: “ Partita molto godibile tra Alcaraz e Fonseca in una giornata non bellissima per i colori azzurri, ma un ottimo Berrettini che da tempo non si vedeva giocare così contro un avversario che non è stato fuori dal match, Bublik ci ha provato. Non ci aspettavamo così tante sconfitte in casa Italia “. 🔗 Leggi su Oasport.it

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