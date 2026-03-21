Psoriasi agli occhi cos’è da cosa dipende e come curarla

La psoriasi agli occhi è una forma rara della malattia cronica autoimmune che provoca infiammazione e desquamazione della pelle intorno agli occhi. La condizione si manifesta con arrossamenti, irritazioni e desquamazioni nella zona perioculare. La diagnosi viene effettuata da un medico specialista, che valuta i sintomi e l’aspetto clinico. La cura prevede trattamenti locali e, in alcuni casi, terapie più specifiche.

La psoriasi è una malattia cronica autoimmune che causa infiammazione e desquamazione della pelle. Può comparire su varie parti del corpo, in particolare il cuoio capelluto, i gomiti, le ginocchia e il tronco. Secondo i dati forniti da Clinica Baviera, una delle aziende leader in Europa nel settore dell’oftalmologia, colpisce il 2% degli italiani e, sebbene si presenti solitamente tra i 15 e i 35 anni, può manifestarsi a qualsiasi età. Se colpisce la zona oculare può coinvolgere le palpebre, la pelle intorno agli occhi, le ciglia e le sopracciglia, causando prurito, bruciore e irritazione. La psoriasi è causata da un’alterazione del sistema immunitario che accelera il processo di rinnovamento cellulare della pelle. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Psoriasi agli occhi, cos’è, da cosa dipende e come curarla Articoli correlati Leggi anche: Alessia, 9 anni d’amore: «I fondi per curarla? Li voleva donare agli altri» Da Cobolli a Paolini, virus mette tennisti ko all’Australian Open. Il medico “Ecco da cosa dipende”(Adnkronos) – Agli Australian Open continua la lunga serie di tennisti colpiti dal caldo e dal mal di pancia.