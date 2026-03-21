Pronostico Lione-Monaco | Fonseca se la gioca così

Domenica si gioca la partita tra Lione e Monaco, valida per la ventottesima giornata di Ligue 1. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e coinvolge le formazioni di entrambe le squadre con le rispettive probabili formazioni e statistiche aggiornate. Si tratta di un match che attirerà l’attenzione degli appassionati di calcio francese.

Lione-Monaco è una partita della ventisettesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. L’eliminazione contro il Celta Vigo in Europa League è stata l’ennesima serata brutta per il Lione. Nell’ultimo periodo ovviamente, visto che la truppa di Fonseca sta pagando sia sotto l’aspetto fisico sia sotto quello mentale le 13 vittorie di fila che hanno caratterizzato in maniera importante una parte dell’annata. Adesso però la crisi è aperta e a Lione arriva un Monaco in tutt’altro stato di salute fisica e mentale. Dopo l’eliminazione dalla Champions, ma pure prima, i monegaschi hanno sempre vinto, almeno in campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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