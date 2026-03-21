Pronostici Juventus-Sassuolo | marcatore e tiratori on fire

La partita tra Juventus e Sassuolo si svolge all’Allianz Stadium, con la Juventus reduce da due vittorie consecutive in campionato mentre il Sassuolo arriva con alcuni infortunati. La gara vedrà in campo i giocatori che cercano di conquistare punti fondamentali, con particolare attenzione ai possibili marcatori e ai giocatori più prolifici in fase offensiva. L’incontro è programmato per questa sera, con la pressione di ottenere un risultato positivo.

Juventus-Sassuolo, i pronostici della gara in programma all’Allianz Stadium: ecco tutte le dritte sul tavolo Reduce da due preziose vittorie consecutive in campionato, la Juventus ospita un Sassuolo incerottato per lanciare un altro messaggio al Como, attualmente al quarto posto. Con il morale a mille e molto più motivati, i bianconeri potrebbero esaltarsi contro una squadra abituata a concedere molto dalla cintola in giù. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Ipotizzando qualcosa di simile ad un festival del gol, la Vecchia Signora può far leva su diverse frecce potenzialmente letali con cui incanalare la sfida lungo i binari più congeniali alle proprie caratteristiche. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Juventus-Sassuolo: marcatore e tiratori on fire Articoli correlati Pronostici Monaco-Juventus: marcatore e tiratoriMonaco-Juventus, il pronostico relativa alla sfida della fase a gironi di Champions League: le scelte in chiave player building Per centrare un... Pronostici Atalanta-Juventus: marcatore e tiratoriAtalanta-Juventus, i pronostici della gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia: ecco tutte le dritte del match Dopo l’Inter, toccherà ad... Aggiornamenti e notizie su Pronostici Juventus Sassuolo marcatore... Temi più discussi: Pronostico Juventus-Sassuolo: analisi e probabili formazioni 21/03/2026 Serie A; Pronostico Juventus-Sassuolo, quote 30ª giornata Serie A 2025/26; Juventus-Sassuolo: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Sassuolo: pronostico, anteprima e probabili formazioni. Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto postoSabato alle 20:45, la Juventus ospita il Sassuolo nella sfida valida per la 30esima giornata di Serie A. I bianconeri sono chiamati a vincere per prendersi. tuttomercatoweb.com Pronostico Juventus-Sassuolo: Spalletti ci riesce per la terza volta di filaJuventus-Sassuolo è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Serie A, Juventus-Sassuolo: pronostici, migliori quote e scommesse x.com I pronostici del nostro @simonebarbatoofficial per la 30ª giornata di campionato! #acmilan #inter #juventus facebook