Pronostici di oggi 21 marzo | Milan-Torino e Juventus-Sassuolo

Oggi 21 marzo si disputano le partite Milan-Torino e Juventus-Sassuolo. Il Milan cerca di consolidare il secondo posto dopo la sconfitta del Napoli contro il Cagliari, mentre la Juventus mira a rientrare temporaneamente nella zona Champions League in attesa della partita della Roma. Le partite si svolgono in diverse città italiane e coinvolgono quattro squadre della massima serie.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 21 marzo. Il Milan vuole riprendersi il secondo posto che il Napoli gli ha sottratto ieri battendo il Cagliari, mentre la Juventus vorrebbe temporaneamente rientrare in zona Champions League in attesa della Roma. In serie B c’è il big match Monza-Venezia ma anche Padova-Palermo ha molto da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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