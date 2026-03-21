Il 21 marzo 2026 a Milano si è concluso il processo sulla Torre dei Moro, con la condanna di nove persone per disastro colposo. La vicenda riguarda il crollo del grattacielo di via Antonini, avvenuto il 29 agosto 2021, che ha trasformato l'edificio di 18 piani in una torcia. La vicenda si è svolta davanti ai giudici, senza vittime o danni umani.

Milano, 21 marzo 2026 – La Torre dei Moro, il grattacielo di 18 piani in via Antonini, periferia sud di Milano, prese fuoco il 29 agosto del 2021 (foto), trasformandosi in una “torcia” senza, per fortuna, causare vittime. Ieri, a distanza di cinque anni, il Tribunale ha condannato 9 imputati a pene comprese tra gli 8 mesi e i 3 anni nel processo per disastro colposo. Con la sentenza è stato condannato (a pene dimezzate, rispetto alle richieste della procura) chi ha prodotto o commercializzato quei pannelli o chi si è occupato della realizzazione di quelle facciate. Le condanne. In particolare, è stato condannato a 3 anni Teodoro Martinez Lopez, legale rappresentante della società spagnola Alucoil, che produsse i pannelli del rivestimento “a vela” della Torre che, per l’accusa, si incendiarono rapidamente perché “altamente infiammabili”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Processo Torre dei Moro: chi sono le 9 persone condannate per disastro colposo

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