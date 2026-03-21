A Bacoli nasce il primo Polo Nautico Comunale della città, composto da due strutture situate direttamente sul mare. L’iniziativa è stata avviata dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione, che ha promosso questa nuova presenza nel settore nautico locale. La realizzazione delle strutture rappresenta un passo importante per lo sviluppo delle attività marittime nella zona.

"> A Bacoli si segna un’importante svolta per il settore nautico: il primo Polo Nautico Comunale prende vita grazie all’impegno del sindaco Josi Gerardo Della Ragione. Situato in uno dei luoghi più suggestivi della città, presso la spiaggia di Casevecchie, questo innovativo complesso promette di trasformare la fruizione delle attività nautiche per residenti e visitatori. Un Polo Nautico all’Avanguardia per Bacoli. Realizzato con fondi del PNRR, il nuovo Polo è composto da due strutture moderne, concepite per offrire una vasta gamma di servizi. Qui sarà possibile trovare sale per convegni, aule per la formazione, aree di ormeggio e spazi esterni attrezzati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Primo Polo Nautico Comunale a Napoli: due strutture affacciate sul mare!

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