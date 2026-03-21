Primavera 1 Juventus-Milan | segui la diretta con noi! | Live News

Alle ore 13.00 si tiene la partita tra Juventus e Milan, valida per la 31ª giornata di Primavera 1. La sfida si svolge allo stadio di Torino e coinvolge le squadre under 19 delle due società. I giovani calciatori scendono in campo per affrontarsi in un match che fa parte del campionato nazionale di categoria. La partita viene trasmessa in diretta e seguita da appassionati e addetti ai lavori.

Il Milan Primavera di Giovanni Renna torna in campo: oggi alle ore 13:00 il diavolo giocherà contro la Juventus, reduce dall'incredibile pareggio per 2-2 contro la Lazio, nel match valido per la 31esima giornata del campionato Primavera 1. I bianconeri si presentano in un momento delicato: 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. Il Diavolo, invece, ha solo solo 1 degli ultimi 5 incontri, con 1 pareggio e ben 3 sconfitte. SEGUI LA LIVE CON NOI! Ecco, di seguito, le formazioni: Juventus: Huli, Rizzo, Montero, Milia, Leone, Verde, Durmmisi, Sylla, Bellino, Grelaud, Tiozzo. A disposizione: Bruno, Nava, Lopez, Ceppi, Borasio, Bracco, De Brul, Gielen, Santa Maria, Brancato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera 1, Juventus-Milan: segui la diretta con noi! | Live News Articoli correlati Primavera 1, Milan-Lazio: segui la diretta con noi! | LIVE NEWSLa grande sconfitta di Verona ha spiazzato un Milan che non se l'aspettava, lasciando tutti con l'amaro in bocca. Primavera 1, Milan-Lazio 0-0: segui la diretta con noi! | LIVE NEWSLa grande sconfitta di Verona ha spiazzato un Milan che non se l'aspettava, lasciando tutti con l'amaro in bocca. Juventus-Napoli, le parole di Antonio Conte a Sky Sport | Serie A Contenuti e approfondimenti su Primavera 1 Juventus Milan segui la... Temi più discussi: La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; U20 | Dove vedere Juventus-Milan; Tabellino partita Milan U20 vs Juventus U20; Allenamento Milan Primavera al PUMA House of Football, 18 marzo 2026: la gallery. Primavera 1, le formazioni ufficiali di Juventus-Milan: diversi cambi per RennaTutte le informazioni a pochi minuti dall'inizio della sfida ... msn.com Primavera, Milan-Juventus: le formazioni ufficiali della sfidaSono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Juventus, gara del campionato Primavera 1 che inizierà alle ore 13 allo Sportitalia Village di Carate Brianza. Ecco le scelte di ... milannews.it Primavera 1, Juventus-Milan: dove vederla in TV e streaming facebook Primavera 1, Juventus-Milan: dove vederla in TV e streaming x.com