Primavera 1 Juventus-Milan 1-1 | Domnitei non è bastato il commento

Nel match di Primavera 1 tra Juventus e Milan, il risultato finale è stato di 1-1. Domenica non è riuscito a vincere il Milan Primavera di Giovanni Renna, che ha ottenuto il secondo pareggio di fila. La partita si è conclusa con un pareggio tra le due squadre, senza ulteriori dettagli sui marcatori o sugli eventi specifici.

Arriva il secondo pareggio consecutivo per il Milan Primavera di Giovanni Renna. Dopo il pari contro il Bologna la scorsa settimana, arriva l'1-1 contro la Juventus di Padoin. Duante il primo tempo succede di tutto: tutte e due le formazioni partono a mille, cercando di bucare le difese. Al 30esimo minuto, però, arriva l'episodio che sblocca la partita: i bianconeri di Padoin passano in vantaggio grazie al gol di Bellino che, su respinta di Bouyer, anticipa tutti mandando la palla in rete. I rossoneri non si fanno trovare impreparati e, al 42esimo minuto di gioco, Domnitei spiazza il portiere con un rigore perfetto, rimettendo il risultato sul pari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera 1, Juventus-Milan 1-1: Domnitei non è bastato, il commento Articoli correlati Genoa-Milan Primavera, il commento: Diavolo corsaro a Genova, Domnitei conquista i 3 puntiDopo ben due sconfitte consecutive, il Milan Primavera di Giovanni Renna torna a vincere. Primavera 1, Juventus-Milan 1-1: pareggia Domnitei su rigore! | Live NewsIl Milan Primavera di Giovanni Renna torna in campo: oggi alle ore 13:00 il diavolo giocherà contro la Juventus, reduce dall'incredibile pareggio per... Approfondimenti e contenuti su Primavera 1 Juventus Milan 1 1 Domnitei... Temi più discussi: La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; U20 | Dove vedere Juventus-Milan; Tabellino partita Milan U20 vs Juventus U20; Allenamento Milan Primavera al PUMA House of Football, 18 marzo 2026: la gallery. Primavera, pareggio in rimonta contro la Juventus: a Vinovo finisce 1-1La Primavera di Giovanni Renna pareggia 1-1 in casa della Juventus. A Vinovo succede tutto nel primo tempo: bianconeri in vantaggio con Bellino, risponde poi Domnitei su rigore. Il pareggio ... milannews.it DIRETTA JUVENTUS MILAN PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 1-1)Analisi della diretta Juventus Milan, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... ilsussidiario.net Primavera 1, Juventus-Milan: Domnitei salva i rossoneri. Male Colombo, le pagelle facebook Segui con noi Juventus-Milan Primavera in diretta x.com