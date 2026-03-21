Primavera 1 Juventus-Milan 0-0 | segui la diretta con noi! | Live News

Alle ore 13.00 si gioca Juventus-Milan Primavera, partita valida per la 31ª giornata di Primavera 1. La sfida si svolge allo stadio di Torino e vede i due team affrontarsi con l’obiettivo di conquistare punti importanti per la classifica. La gara si svolge in un clima di attesa e tensione, con i giocatori pronti a scendere in campo per tutta la durata del match.

Il Milan Primavera di Giovanni Renna torna in campo: oggi alle ore 13:00 il diavolo giocherà contro la Juventus, reduce dall'incredibile pareggio per 2-2 contro la Lazio, nel match valido per la 31esima giornata del campionato Primavera 1. I bianconeri si presentano in un momento delicato: 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. Il Diavolo, invece, ha solo vinto 1 degli ultimi 5 incontri, con 1 pareggio e ben 3 sconfitte. SEGUI LA LIVE CON NOI! Ecco, di seguito, le formazioni: Juventus: Huli, Rizzo, Montero, Milia, Leone, Verde, Durmmisi, Sylla, Bellino, Grelaud, Tiozzo. A disposizione: Bruno, Nava, Lopez, Ceppi, Borasio, Bracco, De Brul, Gielen, Santa Maria, Brancato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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