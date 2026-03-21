Nella Prima Categoria, la Filottranese si prepara a sfidare l'Osimo in un derby che promette di essere combattuto, con punti fondamentali in palio per la corsa ai playoff. La partita si giocherà a Passatempo, dove i giocatori si affronteranno in una sfida che potrebbe influenzare la classifica. Il programma delle partite e le classifiche aggiornate sono disponibili per gli appassionati.

A Passatempo scende la Filottranese per un derby sempre sentito e con in palio punti playoff. Il programma. PRIMA CATEGORIA GIRONE B, 25^ giornata, ore 15. Oggi: Real Cameranese-Pietralacroce (ore 14:30), Argignano-FC Osimo, Barbara Monserra-Borghetto, Borgo Minonna-Cingolana, Castelleonese-Castelbellino, Le Torri Castelplanio-Cupramontana, Passatempese-Filottranese, Staffolo-Olimpia Marzocca. Classifica: FC Osimo 58; Borghetto 48; Olimpia Marzocca 42; Passatempese 40; Real Cameranese 39; Filottranese 36; Borgo Minonna 34; Staffolo e Pietralacroce 31; Castelleonese 30; Le Torri Castelplanio 28; Argignano e Castelbellino 22; Barbara Monserra e Cingolana 18; Cupramontana 16. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima Categoria, programma e classifiche. Filottranese, in palio punti pesanti a Osimo

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