Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi il prezzo del gas all’ingrosso, secondo il mercato PSV, è di 0,563 euro per metro cubo standard, equivalenti a circa 59,64 euro per megawattora. La quotazione si riferisce alla data del 21 marzo 2026 e rappresenta il valore corrente di riferimento nel mercato all’ingrosso del gas naturale.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 21 Marzo 2026, è pari a 0,563 €Smc (equivalente a 59,64 euroMWh). Questo rappresenta il prezzo medio all’ingrosso del gas naturale scambiato sul mercato italiano. Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al rialzo dopo un periodo di relativa stabilità e valori contenuti. Dal minimo di 32,95 euroMWh (0,311 €Smc) registrato il 1 Marzo 2026, il prezzo ha progressivamente recuperato terreno, superando la soglia dei 50 euroMWh (0,472 €Smc) e raggiungendo i livelli attuali. L’incremento degli ultimi giorni è stato particolarmente marcato, con una variazione superiore al 8% tra il 19 e il 20 Marzo, seguita da una lieve correzione nella giornata odierna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Il prezzo è lontano dai -24,4 centesimi al litro previsti dalla misura del Governo. A Verona in diverse pompe il diesel supera ancora 2 euro facebook

La giuria, comunque - sempre secondo quanto rivelano i media - ha respinto l'accusa di una manovra fraudolenta deliberata per far scendere il prezzo del titolo. x.com