Prezzi concimi e gasolio Cia Puglia presenta un esposto alla Finanza contro i rincari

La Cia Puglia ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza per segnalare aumenti ingiustificati nei prezzi di concimi e gasolio. L'organizzazione ha documentato come i rincari siano iniziati subito dopo l'inizio dei bombardamenti sull'Iran. L'esposto mira a evidenziare possibili pratiche speculative che avrebbero contribuito a questi aumenti. La denuncia si concentra sui primi giorni di escalation militare.

Un esposto per denunciare speculazioni, operanti già dalle ore immediatamente successive all'inizio dei bombardamenti sull'Iran, che hanno generato gli aumenti ingiustificati di fitofarmaci, concimi e gasolio agricolo, è stato presentato dalla Cia agricoltori italiani di Puglia al nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Bari. La denuncia: condotte scorrette Nell'esposto, presentato da Gennaro Sicolo in qualità di presidente regionale dell'organizzazione, CIA Puglia denuncia le «condotte scorrette a danno delle imprese del comparto primario pugliese, frutto di evidenti speculazioni. Tra le... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Prezzi concimi e gasolio, Cia Puglia presenta un esposto alla Finanza contro i rincari Articoli correlati Prezzi di gasolio, concimi, fertilizzanti: CIA Puglia presenta esposto alla FinanzaCIA Agricoltori Italiani di Puglia, al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, ha presentato un esposto... Carburanti: decreto aiuti, trasmissione alla Guardia di finanza dei rincari sospetti. Esposto Coldiretti ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in ItalyIl governo porta oggi in Consiglio dei ministri il decreto aiuti in tema di energia. Contenuti e approfondimenti su Cia Puglia Temi più discussi: Effetto guerra, agricoltura di Capitanata in ginocchio: costi alle stelle e aziende a rischio - FoggiaToday; Sos Agricoltura: costi su del 35 per cento, Cia Potenza e Matera denunciano speculazioni su carburanti e concimi; Confagricoltura Puglia: Guerra Iran, rincari urea e gasolio. Allarme grano in Puglia; Ad Alberobello torna la Festa del Baratto, scambio di giochi e libri per promuovere il riuso. Prezzi di gasolio, concimi, fertilizzanti: CIA Puglia presenta esposto alla FinanzaPrezzi di gasolio, concimi, fertilizzanti: CIA Puglia presenta esposto alla Finanza Denunciate le evidenti speculazioni alla base dell’impennata dei costi ... ilsipontino.net GASOLIO FERTILIZZANTI Prezzi gasolio e fertilizzanti alle stelle, CIA Puglia presenta esposto. Sicolo: Ignobile sciacallaggioSicolo segnala incrementi ingiustificati subito dopo l’inizio del conflitto in Iran, definiti come evidenti speculazioni ... statoquotidiano.it CIA Puglia denuncia rincari su gasolio e fertilizzanti: “Servono interventi urgenti o migliaia di aziende rischiano lo stop” facebook