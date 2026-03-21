Il Preston North End ha sconfitto lo Stoke City con un risultato di 3-1, grazie a una doppietta di Alfie Devine. La squadra di casa ha interrotto una serie di sconfitte consecutive, portando a casa i tre punti in una partita valida per il campionato. Lo Stoke City ha segnato un solo gol nel corso dell'incontro.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Alfie Devine ha segnato una doppietta regalando al Preston North End una vittoria per 3-1 sullo Stoke City e mantenendo vive le loro scarse speranze di play-off per il campionato. Lo Stoke aveva preso un vantaggio iniziale con Sorba Thomas, ma non sono riusciti a trattenerlo, con una rapida doppietta nel secondo tempo di Preston, che ha posto fine a una serie di quattro sconfitte consecutive, mettendo la partita fuori dalla loro portata. Thomas ha impiegato solo quattro minuti per sbloccare la situazione quando ha incontrato il cross fluttuante di Junior Tchamadeu con un primo gol, con il rimbalzo che ha battuto Daniel Iverson. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Preston North End – Stoke City 3-1: la doppietta di Devine mette fine alla serie di sconfitte consecutive dei padroni di casa

Articoli correlati

Preston-Stoke City (venerdì 20 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiPreston 49 punti, Stoke City 51, questa la situazione di classifica dei due club dopo 38 giornate, con la zona playoff a quota 60 e quella...

Preston-Stoke City (venerdì 20 marzo 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiPreston 49 punti, Stoke City 51, questa la situazione di classifica dei due club dopo 38 giornate, con la zona playoff a quota 60 e quella...

Una raccolta di contenuti su Preston North End

Temi più discussi: Preston North End-Stoke City 3-1: doppietta di Devine, finita la serie nera dei padroni di casa; Preston v Stoke City: mid-table push as hosts seek response and visitors build momentum; Preston North End FC - Stoke City FC | pronostico & migliori quote | 20.03.2026; Preston-Stoke: probabili formazioni e streaming live.

Pronostico Preston vs Stoke Championship 20 Marzo 2026Pronostico Preston vs Stoke del 20 marzo 2026 in Championship con analisi completa, statistiche aggiornate e consigli di scommessa. europacalcio.it

Devine double delivers Preston victory against StokeAlfie Devine scores his first senior double as Preston beat Stoke City at Deepdale to end their seven-game winless Championship run. bbc.com

Davanti allo stadio del Preston North End una statua ricorda uno degli scatti più iconici della storia del calcio: la celebre scivolata di Tom Finney su un campo completamente allagato negli anni ’50. L’immagine, soprannominata “The Splash”, immortalò l’attacc facebook