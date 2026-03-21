prestazioni e green scatta bardahl h2

È stato lanciato Bardahl H2, un nuovo prodotto dedicato alle due ruote che combina prestazioni elevate con un'attenzione alla sostenibilità ambientale. La presentazione si concentra sull'unione tra emozione e rispetto per l’ambiente, offrendo agli appassionati di motori una soluzione che punta a migliorare le performance senza compromessi ecologici. Il prodotto sarà disponibile nei prossimi mesi sul mercato.

Prestazioni e sostenibilità. Il bello e le emozioni delle due ruote pensando all’ambiente. Maroil-Bardahl Italia, produttore e distributore di lubrificanti ed additivi di qualità superiore, ha presentato H2 Multicleaner Moto, primo dispositivo di decarbonizzazione ad idrogeno dedicato alla pulizia dei motori motociclistici. H2 è un dispositivo che genera idrogeno dall’acqua demineralizzata per la pulizia interna dei motori endotermici 2 e 4 tempi. I motori a combustione interna non riescono a bruciare completamente il combustibile, per questo motivo accumulano depositi carboniosi inquinanti. Insieme all’additivo per carburante Repower Moto, H2 Multicleaner Moto riduce e distrugge i depositi carboniosi depositati all’interno del motore con un processo chimico di combinazione di idrogeno e carbonio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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