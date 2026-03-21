Premier League calcio d’inizio di Brighton Liverpool posticipato di 15 minuti! Il motivo

Da calcionews24.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Brighton e Liverpool in Premier League è stata posticipata di 15 minuti rispetto all’orario originale a causa di un incidente avvenuto nei pressi dello stadio Amex. La decisione è stata presa poco prima della prevista inizio dell’incontro, provocando un ritardo nel calcio d’inizio. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli dell’accaduto o le eventuali conseguenze.

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