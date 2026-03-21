Prato, sabato 21 marzo – Lo sguardo di una madre, una valigia piena di parole per la figlia, le note del sassofono, un’interprete amata dal grande pubblico sul palco del Politeama Pratese: Nancy Brilli. Parole potenti come metafora del viaggio di crescita di tutte le ragazze verso una società più paritaria e rispettosa, al centro del reading teatrale « A Penelope che prende la valigia», in scena martedì 24 marz o (alle 21): la voce è quella della nota attrice romana, oltre quarant’anni di carriera fra teatro, grande e piccolo schermo (attualmente conduce «Un giorno da pecora» su Rai Radio 1), prendendo spunto dall’omonimo romanzo epistolare di Cristina Manetti in cui una madre scrive alla figlia dodicenne Penelope, immaginando di riempire la sua valigia di parole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, Nancy Brilli in scena con 'Penelope che prende la valigia'

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