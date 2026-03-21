Il Comune di Prato annuncia la prossima pubblicazione di una manifestazione di interesse e due bandi destinati a finanziare tre concerti previsti a settembre 2026, oltre ad altri eventi programmati fino alla fine dell’anno. Questi avvisi mirano a raccogliere proposte e assegnare contributi per l’organizzazione di manifestazioni musicali e culturali che si svolgeranno nel territorio.

PRATO – Saranno pubblicati a breve dal Comune di Prato una manifestazione di interesse e due bandi per contributi ed agevolazioni per i Concerti di settembre e altri tre eventi fino alla fine dell’anno. Già pubblicato invece l’avviso per la Prato Estate. Il festival settembrino si svolgerà tra il 28 agosto e il 5 settembre 2026 in piazze del centro storico (una o due) e presso l’ anfiteatro del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, appena restaurato. In centro storico saranno organizzati due concerti rivolti rispettivamente a giovani e ad adulti, mentre il Centro Pecci ospiterà una proposta di spettacolo dedicato a famiglie e bambini.... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato, concerti settembre 2026: bandi e avvisi del Comune per organizzare tre eventi

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