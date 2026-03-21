Durante l'intervallo di Milan-Torino, Matteo Prati ha dichiarato che la squadra deve mantenere questa intensità perché sta svolgendo una buona partita. Il giocatore granata ha parlato ai giornalisti poco prima che la gara riprendesse, esprimendo fiducia nel percorso della sua squadra. Le sue parole sono state ascoltate nel momento di attesa per il secondo tempo del match.

Finito da pochi minuti il primo tempo della gara tra Milan e Torino che si sta giocando allo stadio 'San Siro' di Milano. Matteo Prati giocatore granata ha parlato a pochi istanti dalla ripresa della partita valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco le sue parole a 'DAZN'. "Il mister ci ha detto di crederci e di fare le cose preparate, dobbiamo continuare così: stiamo facendo una grande partita contro un avversario molto forte" . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prati all’intervallo di Milan-Torino: “Dobbiamo continuare così, stiamo facendo bene”

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