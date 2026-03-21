Il presidente degli Stati Uniti si è mostrato infuriato di fronte alle dichiarazioni del responsabile della Federal Reserve, che ha affermato che abbassare i tassi è più difficile che aumentarli. Powell ha provocato Trump, sostenendo che i tassi potrebbero salire più facilmente che scendere, suscitando la reazione del presidente, che si è sentito impotente di fronte alle parole del rappresentante della banca centrale.

NEW YORK – Deciso, determinato e per nulla intimorito dagli attacchi di Donald Trump, Jerome Powell ha alzato il tiro del confronto mettendo la Casa Bianca in un angolo: dopo le riunioni del Comitato Monetario (FOMC), il presidente della Fed ha non solo detto che non diminuirà i tassi di interesse, ma ha ipotizzato che in queste condizioni macroeconomiche la Fed potrebbe esser addirittura costretta ad alzarli. Non e' stata la sola provocazione: Powell ha detto per la prima volta che resterà alla guida della Banca Centrale fino a quando il suo successore designato, Kevin Warsh, non sarà confermato e ha detto che non lascerà il suo seggio in consiglio della Fed anche dopo una successione alla Presidenza dell’istituzione, almeno fino a quando l’inchiesta del dipartimento per la Giustizia non sarà chiusa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Powell provoca Trump sui tassi: «Abbassarli? È più facile che aumentino»

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