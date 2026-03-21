Posa dei binari della T2 traffico al rondò dell’Arlecchino di Villa d’Almè

Da ecodibergamo.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori per la posa dei binari della T2, con interventi in corso al rondò dell’Arlecchino di Villa d’Almè. La viabilità risulta congestionata, in particolare per chi viaggia in direzione della pianura provenendo dalla Valle Imagna. I lavori sono previsti fino all’11 aprile e stanno causando rallentamenti nel traffico nella zona interessata.

VIABILITÀ. Soprattutto in direzione della pianura per chi proviene dalla Valle Imagna. I lavori fino all’11 aprile. La chiusura della strada provinciale 14 a Villa d’Almè, per i lavori di posa dei binari della futura tramvia T2, sta mettendo a dura prova la viabilità tra la Valle Imagna e la Valle Brembana, con pesanti ripercussioni. I lavori sono previsti fino all’11 aprile. Il punto più critico riguarda l’arteria della Valle Imagna, in particolare via Dante, che nel pomeriggio di sabato 21 marzo era pesantemente trafficata soprattutto per chi viaggiava verso la pianura, imbottigliato nell’immissione forzata verso via Mazzi e la rotatoria d’Arlecchino. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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