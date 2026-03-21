Il 21 marzo 2026 a Napoli si è spento Paolo Cirino Pomicino, ex ministro del Bilancio e figura di spicco della Democrazia Cristiana durante la Prima Repubblica. Aveva 86 anni, era noto per la sua lunga carriera politica e per essere stato uno dei principali rappresentanti del partito di governo negli anni passati. Pomicino aveva superato diverse sfide, tra cui Tangentopoli e un trapianto di cuore.

Napoli, 21 marzo 2026 – Addio a Paolo Cirino Pomicino. Ottantasei anni, ex ministro del Bilancio, democristiano doc, andreottiano di ferro, sopravvissuto a Tangentopoli, a un trapianto di cuore e a quella che lui chiamava “l’ingratitudine della Repubblica”. Un uomo con tre vite, come ricordava lui stesso. Nella prima era un democristiano di razza: sconfiggeva il doroteo Antonio Gava a Napoli, diventava ministro e padrone della cassa del Paese. Nella seconda veniva travolto da Mani Pulite. Nella terza, la resurrezione: opinionista di successo col ‘nom de plume’ di Geronimo (il capo Apache che non si arrese mai), mondanità e nuovo potere da suggeritore politico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pomicino, ‘o ministro se n’è andato. Simbolo del potere Dc e della Prima Repubblica

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