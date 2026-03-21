Pomicino | A una certa età bisogna smettere di fare politica

Il politico ha dichiarato che, a una certa età, è importante smettere di occuparsi di politica, facendo un esempio con i vescovi che si dimettono volontariamente a 75 anni. La sua riflessione si basa sul fatto che anche nella Chiesa, a un'età precisa, si decide di lasciare gli incarichi. La frase è stata pronunciata in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali reazioni.

Roma, 21 marzo 2026 – "A una certa età bisogna smettere di fare politica. E, infatti, non a caso, nella Chiesa, che ci insegna tutto, i vescovi a 75 anni si dimettono motu proprio. Da quel momento il vescovo è sempre tale, ma non ha più impegni operativi". Ricorre a una metafora, traendola dal diritto ecclesiastico, un grande vecchio della politica italiana, un ex ministro democristiano come Paolo Cirino Pomicino, per suggerire a Silvio Berlusconi una via d’uscita equilibrata e onorevole dopo la débâcle al Senato e l’inasprimento ulteriore dei rapporti con Giorgia Meloni. Si aspettava un inizio di legislatura con i fuochi d’artificio nella... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pomicino: “A una certa età bisogna smettere di fare politica” Articoli correlati Chivu replica a Spalletti: «Non devo rispondere a quello che dicono gli altri, io dico la mia. Bisogna smettere di fare i moralisti»Calciomercato Juve, dirigenza al lavoro con Spalletti per costruire una squadra che possa tornare a dominare. Hotel alle Ville Ponti, dialogo aperto: "Serve una volontà politica certa"Amministrazione, mondo economico e associazioni a confronto sul futuro del colle di Biumo.