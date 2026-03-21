La polizia ha portato avanti controlli e indagini negli ultimi cinque anni nel capoluogo dorico, riuscendo a ridurre la presenza di baby bulli e comportamenti devianti tra i giovani. Le operazioni sono state specificamente mirate, contribuendo a contrastare la devianza giovanile. Nonostante i risultati ottenuti, l’attenzione rimane alta e coinvolge anche scuole, famiglie e associazioni nel monitoraggio del fenomeno.

Controlli mirati e indagini della polizia hanno debellato la devianza giovanile nel capoluogo dorico ma l’attenzione rimane alta e chiama a raccolta anche scuola, famiglie e associazionismo. Il punto della sicurezza urbana è stato fatto ieri dal questore Cesare Capocasa che per spiegare il traguardo raggiunto oggi è andato indietro di cinque anni per argomentare l’operato della Polizia di Stato in sinergia anche con le altre forze dell’ordine e sotto il coordinamento della Prefettura. "Non ci sono più gli assedi sotto la Galleria dorica – ha detto Capocasa – nemmeno in piazza Cavour e piazza Roma. La situazione al Piano? E’ sotto controllo".... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia, cinque anni in prima linea: "Così abbiamo debellato i baby bulli"

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