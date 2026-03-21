Tutto è accaduto durante la Milano-Sanremo, quando lo sloveno ha saputo recuperare dopo una caduta e tornare in corsa sulla Cipressa. Nella fase decisiva, sull’ultima salita, Pogacar ha accelerato e ha sferrato l’attacco finale. La volata conclusiva ha visto Pogacar prevalere su Pidcock, che si era inserito nella fuga finale. La corsa si è conclusa con la vittoria dello sloveno.

Lo sloveno si è subito rialzato rientrando sulla Cipressa. Sull'ultima salita Pogacar ha fatto di nuovo il vuoto arrivando su Via Roma insieme a Pidcock, battendo poi in volata il britannico Col passare dei chilometri si sono staccati Peron e Lozano, arrivando ad accumulare un vantaggio massimo di oltre 6 minuti. A 33 chilometri dalla conclusione, subito dopo Imperia, arriva il colpo di scena con la caduta di Tadej Pogacar in cui sono rimasti coinvolti anche Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert.Lo sloveno si è subito rialzato rientrando sulla Cipressa e attaccando a metà salita, soltanto Pidcock e lo stesso Van der Poel sono riusciti a mantenere il ritmo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pogacar vince la Milano-Sanremo: battuto Pidcock in volata dopo una brutta caduta

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