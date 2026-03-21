Pogacar racconta la caduta prima del trionfo alla Milano-Sanremo | Ho pensato fosse tutto finito

Tadej Pogacar ha vinto la Milano-Sanremo 2026 dopo una caduta che ha rischiato di compromettere la sua gara. Il ciclista sloveno ha raccontato di aver pensato che fosse tutto finito nel momento dello smarrimento, ma è riuscito a riprendersi e a completare la corsa. La vittoria arriva dopo un episodio che avrebbe potuto fermare la sua corsa verso il trionfo.

Pogacar vince la Milano-Sanremo 2026 con un'impresa epica dopo una caduta che rischiava di rovinare tutto: "Quando sono caduto, per un secondo ho pensato che fosse tutto finito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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