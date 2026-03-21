Pogacar infrange tabù e vince la Milano-Sanremo 2026

Tadej Pogacar si impone alla Milano-Sanremo 2026, la corsa di ciclismo che si svolge ogni anno in Italia. È la prima volta che il campione del mondo in carica conquista questa classica di primavera, interrompendo una serie di tentativi precedenti senza successo. La competizione si è conclusa con la sua vittoria, segnando un momento importante nella sua carriera.

Tadej Pogacar vince la Milano-Sanremo 2026 e infrange uno dei suoi ultimi tabù, visto che il campione del mondo in carica non aveva mai vinto la classicissima di primavera. Lo sloveno ha superato di pochissimi centesimi il britannico Thomas Pidcock dopo una lunga fuga e nonostante una brutta caduta che però non lo ha scalfito. La maxi caduta. Nel corso della gara una maxi caduta ha coinvolto una decina di ciclisti a circa 30 chilometri dall’arrivo. A innescare la caduta sembra essere stato proprio Tadej Pgacar, il campione del mondo in carica e grande favorito alla vittoria. Lo sloveno dopo aver perso 40 secondi ha poi recuperato rientrando nella testa della corsa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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