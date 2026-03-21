Pogacar batte Pidcock al fotofinish e vince per la prima volta la Milano-Sanremo

Il ciclista Pogacar ha vinto per la prima volta la Milano-Sanremo, battendo Pidcock al fotofinish. La corsa si è conclusa con un arrivo serrato tra i due atleti, confermando la vittoria del campione del Mondo su un percorso lungo e impegnativo. La gara ha visto il duello tra i due corridori e la conclusione è avvenuta in volata.

Il campione del Mondo si porta a casa anche la Milano-Sanremo, penultima Monumento che ancora mancava nel suo palmares. Dopo una brutta caduta e una fuga a due, Tadej Pogacar batte Thomas Pidcock al fotofinish con il tempo finale di 6h35:4, iscrivendo per la prima volta il suo nome nell’albo d’oro della grande classica. Terzo il belga Van Aert, mentre il primo degli italiani è Matteo Vendrame, giunto sesto. POGACAR BATTE PIDOCH: LA CRONACA DELLA MILANO-SANREMO 2026 Sembrava tutto perduto per il fenomeno sloveno, quando a 30 km dall’arrivo è stato protagonista di una brutta caduta che gli ha procurato abrasioni sul fianco e sulla coscia sinistra. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Pogacar batte Pidcock al fotofinish e vince per la prima volta la Milano-Sanremo Articoli correlati Pogacar vince in maniera epica la Milano Sanremo: prima cade rovinosamente, poi batte in volata PidcockTadej Pogacar ha vinto per la prima volta in carriera la Milano Sanremo, al termine di una corsa bellissima, in cui ha dovuto rimontare dopo una... Milano-Sanremo 2026, impresa Pogacar: vince la Classicissima in volata su PidcockCaduta, rimonta e sprint decisivo: lo sloveno completa il palmares delle Monumento. Pogacar può davvero vincere la Milano Sanremo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pogacar batte Pidcock al fotofinish e... Temi più discussi: La startlist ufficiale: van der Poel, Pogacar, Ganna, van Aert, Pidcock, Roglic; Tadej Pogacar incredibile! Cade, si ferisce, rimonta e vince allo sprint la Milano-Sanremo; Van der Poel: Devo essere al top per stare con Pogacar. Corsa perfetta per Ganna; Pogacar per il diamante della corona, Ganna e van der Poel tra paura e speranza. Pogacar vince in maniera epica la Milano Sanremo: prima cade rovinosamente, poi batte in volata PidcockTadej Pogacar ha vinto per la prima volta in carriera la Milano Sanremo, al termine di una corsa bellissima, in cui ha dovuto rimontare dopo una rovinosa ... fanpage.it Milano-Sanremo 2026, Pogacar leggendario: cade, rimonta e vince davanti a PidcockIl resoconto della Milano-Sanremo 2026: trionfa Pogacar nonostante una caduta, crolla van der Poel. Sul podio Pidcock e van Aert ... sport.virgilio.it Cade, si rialza e vince la Milano-Sanremo arrivando al traguardo in queste condizioni. Più forte di tutto: Tadej Pogacar facebook Tadej Pogacar vince la 117/a edizione della Milano-Sanremo. Lo sloveno regola in una volata a due l'inglese Tom Pidcock. Per lo sloveno è il primo successo nella Classicissima. Pogacar è arrivato primo sul traguardo, battendo di mezza ruota Pidcock, con x.com