Pogacar alla Milano-Sanremo come Pantani a Oropa | ora solo un’impresa lo separa dall’eternità ciclistica

Un corridore si presenta alla Milano-Sanremo con un gesto simile a quello di un grande campione del passato, dopo essere caduto sulla Cipressa. Ristabilitosi, scatta e supera la resistenza di due avversari, uno dei quali è un favorito della corsa. La vittoria viene conquistata dopo una fuga che supera la resistenza dei rivali, lasciando pochi passi tra lui e un risultato storico.

Dopo essere caduto, sulla Cipressa riprende tutti come il Pirata a Oropa, scatta e vince la resistenza di Mathieu van der Poel e un enorme Thomas Pidcock. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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