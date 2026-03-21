Poesia come arma | Joyce Lussu e la resistenza letteraria

Alba Adriatica celebra la Giornata Mondiale della Poesia con un evento alla Biblioteca Comunale Domenico Pantone. La giornata comprende letture e interventi dedicati alla poesia come strumento di resistenza, con particolare attenzione a Joyce Lussu e al suo ruolo nella difesa della cultura attraverso la parola scritta. L'iniziativa coinvolge cittadini e appassionati, offrendo un momento di riflessione sull'importanza della poesia nel contesto sociale.

Alba Adriatica accoglie la Giornata Mondiale della Poesia con un appuntamento alla Biblioteca Comunale Domenico Pantone. Il volume Resistenze poetiche sarà presentato sabato 21 marzo alle ore 17:30 nella Villa Flaiani, in via Roma 32. L’incontro mette al centro Joyce Lussu e il progetto editoriale Parole che rodono, nato per esplorare l’impegno civile attraverso la letteratura. La sindaca Antonietta Casciotti e l’assessora Francesca Di Matteo apriranno i lavori istituzionali. Il tema centrale ruota attorno ai poeti che hanno resistito a colonialismo e totalitarismo, offrendo una lettura critica del potere attraverso la parola scritta. Questo evento non è solo culturale, ma un atto di memoria attiva nel tessuto abruzzese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poesia come arma: Joyce Lussu e la resistenza letteraria Articoli correlati Leggi anche: Una nuova arma contro l’antibiotico-resistenza: le superfici che non fanno attecchire i batteri "Quell'anno sull'altipiano", omaggio a Emilio LussuTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8)...