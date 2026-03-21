Poco nuvoloso possibili precipitazioni sparse nelle ore pomeridiane

A Bergamo il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso durante la giornata, con possibili piovaschi nel pomeriggio. Le previsioni meteo sono state diffuse dal Centro Meteorologico Lombardo e riguardano il primo fine settimana di primavera. Durante le ore pomeridiane, si attendono alcune precipitazioni sparse, mentre al mattino il cielo dovrebbe restare abbastanza sereno.

Le previsioni meteo a Bergamo per questo primo fine settimana di primavera a cura del Centro Meteorologico Lombardo. Analisi sinottica L’alta pressione distesa sui paralleli tra centro e nord Europa fa affluire correnti più umide da est verso l’area mediterranea, portando un tempo più variabile nel corso del fine settimana ma con precipitazioni generalmente scarse. Con l’inizio della prossima settimana avremo ritorno a condizioni di tempo più stabile per il rinforzo dell’alta pressione da ovest, sempre in un contesto termico in linea con le medie stagionali. Sabato 21 marzo 2026 Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ovunque ma con annuvolamenti sulla fascia prealpina, dove saranno possibili precipitazioni sparse nelle ore pomeridiane. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Cielo nuvoloso, ma con poca pioggia. Precipitazioni in aumento nel weekendDopo il transito di due deboli impulsi perturbati, pausa soleggiata tra il pomeriggio di giovedì e la giornata di venerdì in attesa di un nuovo... La Sardegna si prepara ad affrontare una giornata di maltempo con cielo nuvoloso e precipitazioni…La Sardegna si prepara ad affrontare una giornata di maltempo con cielo nuvoloso e precipitazioni sparse, soprattutto nelle zone occidentali... Una selezione di notizie su Poco nuvoloso Temi più discussi: Poco nuvoloso, possibili precipitazioni sparse nelle ore pomeridiane; Meteo in Veneto, le previsioni per venerdì 13 marzo: cielo nuvoloso, ritorna la pioggia; Le previsioni del tempo dei prossimi giorni; Meteo Arpal: al mattino cielo coperto e piogge diffuse con possibili temporali localmente di forte intensità. Dal pomeriggio graduale esaurimento delle precipitazioni -. Cielo nuvoloso, ma con poca pioggia. Precipitazioni in aumento nel weekendDopo il transito di due deboli impulsi perturbati, pausa soleggiata tra il pomeriggio di giovedì e la giornata di venerdì in attesa di un nuovo fronte perturbato Atlantico questa volta più incisivo e ... bergamonews.it Meteo Roma: oggi nubi sparse, Martedì 17 poco nuvoloso, Mercoledì 18 nubi sparseRoma, previsioni meteo per il 16/03/2026. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima 10°C, massima 20°C ... ilmeteo.it METEO OGGI IN ITALIA: PEGGIORA AL NORD, PIÙ STABILE ALTROVE NORD Pressione in diminuzione: mattinata stabile con cielo poco nuvoloso, ma dal pomeriggio peggiora dal Triveneto verso il Nordovest fino a sera e notte. Piogge in arrivo, s facebook #meteo #FVG Cielo sereno o poco nuvoloso, al mattino saranno possibili locali gelate anche in pianura e probabile Bora moderata sulla costa, zone orientali, sul Carso e a Trieste per tutta la giornata. Dal pomeriggio sulla zona montana cielo da poco nuvolos x.com