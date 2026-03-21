Pochi giorni dopo la cerimonia del 2026 Variety pubblica già i pronostici per gli Oscar 2027

Pochi giorni dopo la cerimonia degli Oscar 2026, Variety ha già pubblicato i pronostici per la prossima edizione del 2027. La tendenza di anticipare le previsioni si sta diffondendo nel giornalismo, portando a un ritmo sempre più rapido di notizie e analisi. La corsa ai pronostici sembra ormai una costante, anche se molti considerano questa pratica una forma di anticipazione eccessiva.

Secondo la rivista americana, il film più atteso è “Digger” di Alejandro Gonzáles Inárritu, con Tom Cruise. Arriverà anche “Dune” di Denis Villeneuve, Parte Tre, mentre David Fincher dirigerà “The Adventures of Cliff Booth”, vale a dire il seguito di “C’era una volta. a Hollywood” Chalamet punito, un film snobbato e uno pseudo Bergman. Paul Thomas Anderson fa il pieno L’anticipazione sta diventando una malattia del giornalismo. Malattia senile, i giovanili anni di gloria sono passati. Così Variety – alla scadenza che fino a pochi anni fa avrebbe ospitato qualche anticipazione sui film in concorso a Cannes – pubblica i pronostici per l’Oscar 2027. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Pochi giorni dopo la cerimonia del 2026, Variety pubblica già i pronostici per gli Oscar 2027 Articoli correlati Leggi anche: Dopo la farmacia "tocca" al panificio: due furti nel giro di pochi giorni ed è già allarme fra gli esercenti La Voce di Hind Rajab, il cast salta gli Oscar 2026 a causa del governo USA (ed è già aspra polemica sui social)Esiste un paradosso più stridente di questo: il tuo film è candidato come miglior film internazionale agli Oscar, la vetrina cinematografica più... Quentin Tarantino alla premiazione degli Oscar 2026 Altri aggiornamenti su Pochi giorni Temi più discussi: Stanchezza dopo la febbre: quanto dura il recupero dopo influenza, virus e COVID; Luigi Pitton stroncato dalla malattia pochi giorni dopo la pensione. Gigino, ci mettevi il cuore in quello che facevi; Una settimana dopo, sotto le bombe; Torna la discarica abusiva lungo il Sele: rifiuti abbandonati pochi giorni dopo la bonifica. Pochi giorni dopo la cerimonia del 2026, Variety pubblica già i pronostici per gli Oscar 2027Secondo la rivista americana, il film più atteso è Digger di Alejandro Gonzáles Inárritu, con Tom Cruise. Arriverà anche Dune di Denis Villeneuve, Parte Tre, mentre David Fincher dirigerà The Adv ... ilfoglio.it Fiorentina, Mandragora: Pochi giorni per recuperare, domenica gara difficile contro l'Inter dopo la ConferenceNeanche il tempo di sorridere per i tre punti vitali conquistati nello scontro salvezza con la Cremonese che per la Fiorentina è già tempo di pensare ai prossimi due impegni ravvicinati. Come ha sotto ... msn.com Arriva dal Sahara, attraversa il Mediterraneo e in pochi giorni cambia il colore del cielo sopra l’Europa. Succede più spesso di quanto pensiamo. Il Sahara è la più grande fabbrica naturale di polveri al mondo e ogni anno rilascia centinaia di milioni di tonnellat facebook "Non invecchio, salgo di livello" Pochi giorni fa l'ultimo video di Chuck Norris per i suoi 86 anni #chucknorris x.com