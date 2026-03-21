Pochi giorni dopo la cerimonia del 2026 Variety pubblica già i pronostici per gli Oscar 2027

Da ilfoglio.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pochi giorni dopo la cerimonia degli Oscar 2026, Variety ha già pubblicato i pronostici per la prossima edizione del 2027. La tendenza di anticipare le previsioni si sta diffondendo nel giornalismo, portando a un ritmo sempre più rapido di notizie e analisi. La corsa ai pronostici sembra ormai una costante, anche se molti considerano questa pratica una forma di anticipazione eccessiva.

Secondo la rivista americana, il film più atteso è “Digger” di Alejandro Gonzáles Inárritu, con Tom Cruise. Arriverà anche “Dune” di Denis Villeneuve, Parte Tre, mentre David Fincher dirigerà “The Adventures of Cliff Booth”, vale a dire il seguito di “C’era una volta. a Hollywood” Chalamet punito, un film snobbato e uno pseudo Bergman. Paul Thomas Anderson fa il pieno L’anticipazione sta diventando una malattia del giornalismo. Malattia senile, i giovanili anni di gloria sono passati. Così Variety – alla scadenza che fino a pochi anni fa avrebbe ospitato qualche anticipazione sui film in concorso a Cannes – pubblica i pronostici per l’Oscar 2027. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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