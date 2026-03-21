Pnrr 4,2 miliardi per i beni culturali ma l’occupazione resta fragile

Il Pnrr ha stanziato 4,2 miliardi di euro per i beni culturali italiani, ma l’occupazione nel settore rimane fragile. Il piano, uno dei principali strumenti di investimento pubblico negli ultimi anni, mira a sostenere il patrimonio culturale del paese. Tuttavia, nonostante le risorse allocate, i dati sull’occupazione indicano che la stabilità occupazionale non è ancora pienamente raggiunta.

Il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha rappresentato una delle principali fonti di investimento pubblico nel sistema culturale italiano degli ultimi decenni. Musei, borghi storici, archivi e siti archeologici sono al centro di un ampio programma di interventi che punta a valorizzare il patrimonio e renderlo più accessibile. L’obiettivo dichiarato è di migliorare la fruizione dei luoghi della cultura e rafforzare il contributo economico del settore, anche in termini di lavoro. Tuttavia, se da un lato gli investimenti stanno sostenendo il comparto dopo gli anni difficili della pandemia, dall’altro l’ impatto sull’occupazione nel lungo periodo non sembra essere cambiato in positivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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