Pizarro crede nella Roma | Sorpreso dall’eliminazione ma può arrivare quarta! Gasperini grandissimo allenatore che va tenuto stretto

Pizarro, ex centrocampista della Roma, ha commentato la situazione attuale dei giallorossi, sottolineando di essere sorpreso dall’eliminazione recente e credendo comunque che la squadra possa ancora arrivare quarta in classifica. Ha inoltre elogiato Gasperini, definendolo un allenatore molto valido che merita di essere mantenuto nel ruolo. Le sue parole riflettono un punto di vista diretto sul momento della squadra.

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