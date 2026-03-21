Pistoiese a valanga 5-0 alla malcapitata Trevigliese

Nell’anticipo della 28ª giornata del campionato, la Pistoiese ha battuto la Trevigliese con un punteggio di 5-0. La squadra di casa ha dominato l’incontro dal primo minuto, segnando più reti nel corso della partita. La Trevigliese ha cercato di reagire, ma senza successo, subendo diverse reti. La partita si è conclusa senza ulteriori sussulti, con la Pistoiese che ha ottenuto una vittoria convincente.

Pistoia, 21 marzo 2026 – Tutto facile per la Pistoiese nell’anticipo della 28a giornata del girone D del campionato di serie D: la squadra arancione, infatti, travolge 5-0 la Trevigliese al “Marcello Melani”, salendo momentaneamente in seconda posizione in classifica con 59 punti (ma con una partita in meno), dietro al Desenzano 60, che giocherà domani in casa con la Cittadella Vis Modena, e davanti al Lentigione 58, che domani scenderà in campo a Correggio e che al momento ha disputato 2 gare in meno. Proprio mercoledì prossimo, si terrà il recupero del 27° turno tra Lentigione e Pistoiese, sfida diretta per la promozione in serie C. Intanto, gli uomini allenati da Cristiano Lucarelli si godono il “pokerissimo” rifilato alla Trevigliese: doppietta di Russo, gol di Saporetti, Campagna e Montalto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoiese a valanga, 5-0 alla malcapitata Trevigliese Articoli correlati La Robur cancella il tabù ed esagera. Cinque gol alla malcapitata OrvietanaSIENA 5 ORVIETANA 1 SIENA (3-4-2-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni; Bello (35’ st Ciofi), Vlahovic, Barbera (35’ st Rossi), Vari (27’ st Lipari);... Prima squadra. Trevigliese nel mirino. Poi il big matchVigilia di campionato per la Pistoiese che domani pomeriggio, alle 15, ospiterà la Trevigliese nell’anticipo della ventottesima giornata del Girone D...