Il 10 aprile sarà inaugurata ufficialmente una nuova pista di kart in via Molino Rosso. La struttura aprirà le sue porte con prenotazioni già aperte per la serata di apertura e per le sessioni successive. La pista di kart si trova vicino alla pista di traguardo già esistente e rappresenta un nuovo spazio dedicato agli appassionati di questo sport.

Conto alla rovescia per l’apertura della nuova pista di kart in via Molino Rosso. Venerdì 10 aprile segnerà il debutto ufficiale della struttura, con prenotazioni già attive per la serata inaugurale e per le sessioni successive. Il nuovo impianto targato Theway, marchio di proprietà alla società veneta Kartland Srl, è da tempo ben visibile anche dall’autostrada A14. I lavori, che in origine si sarebbero dovuti concludere lo scorso autunno, sono ormai alle battute finali. In questi mesi il cantiere non si è mai fermato e si sta procedendo con la definizione degli ultimi dettagli in vista dell’apertura. L’obiettivo dichiarato è replicare e sviluppare il modello già consolidato nella sede storica di Vicenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pista di kart al traguardo . Inaugurazione il 10 aprile

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