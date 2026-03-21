Laura Pirovano ha conquistato la vittoria nella coppa di discesa, concludendo la stagione senza calcoli e con determinazione. Nell’ultima gara, ha dato il massimo e ha ottenuto il risultato desiderato, dimostrando di saper affrontare la pista con sicurezza e grinta. La competizione si è svolta in un contesto di alto livello, attirando attenzione tra gli appassionati di sci.

Ci sono tanti modi per vincere, Laura Pirovano ha scelto il migliore. Niente calcoli, nell’ultima gara di coppa del Mondo a Kvitfjell, quella decisiva per l’assegnazione della coppa di specialità, l’atleta azzurra ha disputato una gara perfetta e ha così rintuzzato ogni possibile attacco delle antagoniste (la più pericolosa era l’austriaca Aicher). Con la vittoria in Norvegia, la terza consecutiva di una stagione che ha svoltato con la doppietta in Val di Fassa in sole 24 ore e sempre con un solo centesimo di vantaggio sulla seconda, Laura chiude con 536 punti, la Aicher si ferma a 453, l’americana Breeze Johnson (oro olimpico a Milano Cortina) è terza con 413. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Pirovano vince la coppa di discesa “Devo ancora realizzare tutto”

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