Pirovano si emoziona e Goggia si inchina a lei | il video dopo il trionfo a Kvitfjell

Da gazzetta.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Pirovano ha vinto la discesa a Lillehammer con il tempo di 1’30”85, conquistando il suo terzo successo in carriera e la Coppa del Mondo di specialità. Dopo la gara, Goggia si è inchinata davanti a lei, mentre Pirovano si è emozionata. La gara ha segnato l’ultima discesa stagionale, creando un momento di grande intensità tra gli atleti.

Giornata perfetta per Laura Pirovano a Lillehammer: con il tempo di 1’30”85 l’azzurra si prende l’ultima discesa stagionale, centrando il terzo successo in carriera e assicurandosi anche la Coppa del Mondo di specialità. Dopo il traguardo, spazio all’emozione e ai festeggiamenti, con l’abbraccio e i complimenti di Sofia Goggia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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