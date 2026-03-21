Pirovano si emoziona e Goggia si inchina a lei | il video dopo il trionfo a Kvitfjell

Laura Pirovano ha vinto la discesa a Lillehammer con il tempo di 1’30”85, conquistando il suo terzo successo in carriera e la Coppa del Mondo di specialità. Dopo la gara, Goggia si è inchinata davanti a lei, mentre Pirovano si è emozionata. La gara ha segnato l’ultima discesa stagionale, creando un momento di grande intensità tra gli atleti.

Giornata perfetta per Laura Pirovano a Lillehammer: con il tempo di 1’30”85 l’azzurra si prende l’ultima discesa stagionale, centrando il terzo successo in carriera e assicurandosi anche la Coppa del Mondo di specialità. Dopo il traguardo, spazio all’emozione e ai festeggiamenti, con l’abbraccio e i complimenti di Sofia Goggia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pirovano si emoziona e Goggia si inchina a lei: il video dopo il trionfo a Kvitfjell Articoli correlati Leggi anche: Laura Pirovano vince la Coppa di discesa, Paris nel mito: trionfo azzurro a Kvitfjell Vibo si inchina a Verdi: trionfo e standing ovation al ValentianumVibo Valentia ha vissuto ieri sera una notte di pura emozione musicale, un omaggio appassionato a Giuseppe Verdi che ha riempito il Valentianum e... Una raccolta di contenuti su Pirovano si emoziona e Goggia si... Argomenti discussi: Sofia Goggia e Pirovano quando e dove vederle alle finali. Laura Pirovano vince la discesa libera di Lillehammer e la Coppa del Mondo di specialitàLaura Pirovano esulta al traguardo (Foto AP/Marco Trovati) Doppia impresa di Laura Pirovano a ... msn.com Laura Pirovano da sogno: vince la discesa libera di Kvitfjell e si prende la Coppa del Mondo di specialitàLaura Pirovano vince la terza discesa libera consecutiva di questo suo finale di stagione da sogno, trionfando nelle finali di Kvitfjell ... fanpage.it