Laura Pirovano ha vinto la Coppa del mondo di discesa libera, ottenendo il risultato più importante della sua carriera. La stagione ha visto la sciatrice italiana migliorare gara dopo gara, culminando con questa vittoria che rappresenta una svolta significativa nel suo percorso professionale. La conquista della coppa riguarda esclusivamente la gara di discesa e il suo successo è stato certificato dal punteggio accumulato nel corso della stagione.

Laura Pirovano vince la Coppa del mondo di discesa libera e firma il risultato più importante della sua carriera, chiudendo una stagione che l’ha vista crescere gara dopo gara fino al definitivo salto di qualità. Sulle nevi norvegesi, nell’ultimo appuntamento decisivo, l’azzurra gestisce la pressione e trasforma il vantaggio accumulato in classifica in un trionfo netto, senza lasciare spazio alle rivali. È una vittoria che non arriva per caso, ma che è il punto di arrivo di un percorso costruito con continuità, lucidità e una nuova consapevolezza tecnica. La gara finale era una prova mentale prima ancora che sportiva. Bastava poco per compromettere tutto, ma Pirovano ha scelto la strada più difficile: attaccare, restare dentro la gara, non difendere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pirovano conquista la coppa di discesa: trionfo azzurro e svolta nella carriera

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Grandeeee #pirovano vince (molto probabilmente)la gara e conquista la coppa di discesa libera . L’ intera #valrendena ( #trentino) festeggia x.com