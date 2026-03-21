Piccone lanciato contro l' auto dei carabinieri di Voghera | in carcere i due responsabili

Due uomini sono stati arrestati a Voghera dopo aver lanciato un piccone contro un’auto dei carabinieri. L’episodio è avvenuto ieri, quando i responsabili hanno aggredito il veicolo con l’intento di danneggiarlo. I militari hanno fermato e portato in carcere i due uomini coinvolti, che sono ora sotto procedimento giudiziario. L’auto dei carabinieri ha riportato danni visibili dall’attacco.

Voghera (Pavia), 21 marzo 2026 - Di nuovo in carcere. I carabinieri della Compagnia di Voghera hanno trasferito nella casa di reclusione di Asti i due uomini che nella mattinata dello scorso 11 dicembre avevano lanciato un piccone dall'auto in fuga, facendo uscire di strada la 'gazzella' e ferendo due militari. L'episodio era iniziato da un normale controllo a Casteggio, con l'automobile che non si era fermata all'alt ma aveva invece accelerato imboccando la tangenziale vogherese e poi l'autostrada A21 in direzione Torino. Già erano stati lanciati alcuni oggetti dall'auto in fuga, per cercare di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piccone lanciato contro l'auto dei carabinieri di Voghera: in carcere i due responsabili Articoli correlati Rapina da 43mila euro a pensionata. In carcere uno dei due responsabiliÈ stato arrestato l’autore della violenta rapina da oltre 40mila euro messa a segno nell’ottobre scorso in centro a Cremona. Assalto a portavalori sulla statale Brindisi-Lecce: dal comando generale il ringraziamento ai carabinieri che hanno arrestato due presunti responsabili Ma un sindacato evidenzia che l'auto dei militari non era blindataDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. In fuga dai carabinieri, lanciano un piccone che sfonda il parabrezza della gazzella: 2 in arresto Approfondimenti e contenuti su Piccone lanciato Argomenti discussi: Il sito nucleare nascosto in montagna dell’Iran rappresenta una minaccia urgente e deve essere neutralizzato: rapporti. Piccone lanciato contro l'auto dei carabinieri di Voghera: in carcere i due responsabiliPer l'episodio di dicembre iniziato a Casteggio e terminato con l'uscita di strada nell'Alessandrino, i due uomini arrestati in flagranza avevano ottenuto l'affidamento in comunità, dalla quale però s ... ilgiorno.it Fuga folle sull’A21 e piccone contro auto dei Carabinieri. Dopo l’evasione dalla comunità per i due scatta il carcereVOGHERA - Si chiude definitivamente il cerchio attorno ai due protagonisti dell'inseguimento avvenuto lo scorso dicembre tra il Pavese e l’Alessandrino. radiogold.it