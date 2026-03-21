Picchiato dai bulli | gli staccano l’orecchino dal lobo
Un ragazzo è stato aggredito da alcuni bulli a Reggio Emilia. Dopo essere stato avvicinato per motivi non chiari, è stato spintonato a terra e picchiato con calci e pugni. L’aggressione gli ha provocato traumi al volto e alla testa, oltre a una ferita causata dallo strappo dell’orecchino dal lobo dell’orecchio sinistro. È stato poi portato in pronto soccorso per le cure del caso.
Reggio Emilia, 21 marzo 2026 – Avvicinato con futili motivi, spintonato a terra e picchiato con calci e pugni, tanto da farlo finire in pronto soccorso per medicare traumi al volto, alla testa e anche una ferita lasciata dallo strappo dell’orecchino dal lobo dell’orecchio sinistro. Il giovane, studente del Convitto Corso di Correggio, martedì scorso è stato portato in ospedale a Reggio per le medicazioni, per poi essere dimesso con una prognosi di guarigione di una decina di giorni. Ma l’altro pomeriggio in ospedale ci è ritornato, accompagnato da un familiare, in quanto si è ripresentato un forte dolore, che ha necessitato di ulteriori accertamenti con l’esame Tac e altre terapie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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