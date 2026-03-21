Picchiato dai bulli | gli staccano l’orecchino dal lobo

Un ragazzo è stato aggredito da alcuni bulli a Reggio Emilia. Dopo essere stato avvicinato per motivi non chiari, è stato spintonato a terra e picchiato con calci e pugni. L’aggressione gli ha provocato traumi al volto e alla testa, oltre a una ferita causata dallo strappo dell’orecchino dal lobo dell’orecchio sinistro. È stato poi portato in pronto soccorso per le cure del caso.

Reggio Emilia, 21 marzo 2026 – Avvicinato con futili motivi, spintonato a terra e picchiato con calci e pugni, tanto da farlo finire in pronto soccorso per medicare traumi al volto, alla testa e anche una ferita lasciata dallo strappo dell’orecchino dal lobo dell’orecchio sinistro. Il giovane, studente del Convitto Corso di Correggio, martedì scorso è stato portato in ospedale a Reggio per le medicazioni, per poi essere dimesso con una prognosi di guarigione di una decina di giorni. Ma l’altro pomeriggio in ospedale ci è ritornato, accompagnato da un familiare, in quanto si è ripresentato un forte dolore, che ha necessitato di ulteriori accertamenti con l’esame Tac e altre terapie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Picchiato dai bulli: gli staccano l’orecchino dal lobo Articoli correlati Lo caccia dal bar. Barista picchiato dai parentiUn ragazzino di appena quattordici anni chiede insistentemente di bere alcolici, assume un comportamento pressante, diventa molesto e il barista lo... Picchiato dai buttafuori dello Storya che gli rompono una gamba: discoteca chiusa per 60 giorni. È la terza voltaSANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - Chiusa per due mesi la discoteca Storya, una delle più note del Padovano. Approfondimenti e contenuti su Picchiato dai bulli gli staccano... Temi più discussi: Picchiato dai bulli: gli staccano l’orecchino dal lobo; Non sai cosa vuol dire un coltello alla gola: il rap sfogo e riscatto del quindicenne seviziato; Ancona, filmato al Piano a 15 anni mentre viene pestato dopo scuola: gli rompono il naso, presi tre maranza; Accerchiato dopo l’uscita da scuola gli rompono il naso: identificati tre baby bulli. Bimbo 'pestato' dai compagni alla scuola mediaUn episodio di violenza si è verificato all'interno dell'Istituto Comprensivo ‘Francesco Gesuè’ di San Felice a Cancello. Il malcapitato protagonista un 13enne, pestato da due compagni con schiaffi e ... casertanews.it Studente disabile picchiato e filmato a scuola dai bulli: sospesi due ragazziPicchiato e umiliato a scuola dai bulli. La vittima della violenza è uno studente disabile. La vicenda choc a San Salvo (Chieti). Nel mirino di altri ragazzi un sedicenne dell'Istituto Superiore ... ilmattino.it Sestarete TV - Canale 81. . “Mio figlio 16enne picchiato senza motivo. Chi ha visto qualcosa, parli” L’appello di una mamma che riferisce ai nostri microfoni quanto sarebbe accaduto al ragazzo in pieno pomeriggio a Giarre. I carabinieri intanto cercano ris facebook Picchiato dal branco in treno, lo sfogo del papà del ragazzo: "Le istituzioni non hanno fatto cerchio" x.com