Il ministro dell’interno aveva avvertito, ma la leader di un partito di opposizione ha risposto scherzando, accusandolo di alimentare tensione. Durante un intervento pubblico, si è parlato di un aumento del livello di scontro tra le forze politiche, con riferimenti a dinamiche che ricordano episodi violenti del passato. Le dichiarazioni hanno suscitato reazioni e commenti da parte di diversi esponenti.

«Stiamo registrando questo innalzamento del livello dello scontro che per certi versi, pur con delle varianti, richiama dinamiche squadristiche e terroristiche che hanno caratterizzato alcune fasi del nostro passato». Le parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, pronunciate il 3 febbraio scorso nell'Informativa urgente del Governo sugli scontri avvenuti a Torino durante il corteo pro Askatasuna, risuonano mentre un ordigno esplode durante la preparazione. Il solaio dell'edificio crolla e due corpi vengono trovati sotto le macerie. Dilaniati. Non è un incidente, ma quel «salto di qualità» del mondo anarco-insurrezionalista che la sinistra ha definito una «strumentalizzazione gravissima da parte della destra». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Piantedosi aveva avvertito ma Schlein & Co. ci risero su: "Alimenta la tensione"

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