Durante l’ora tra le 14 e le 15 del 17 marzo a Pescara, sono stati registrati 1.349 spostamenti di ciclisti lungo le vie della città. Questo dato, raccolto in un particolare pomeriggio di marzo, evidenzia il volume di transiti in un breve intervallo di tempo. La mappa dei flussi mostra chiaramente il movimento intenso di biciclette in quella fascia oraria.

Un pomeriggio di marzo a Pescara ha registrato un flusso ciclistico significativo, con 1.349 transiti rilevati in un’ora specifica tra le 14 e le 15 del martedì 17 marzo. I dati provengono dai contabici installati nella città adriatica, che hanno mappato la mobilità su diverse direttrici urbane e costiere. L’analisi dei flussi evidenzia come la rete ciclabile funzioni anche con condizioni meteo variabili, mostrando una distribuzione non uniforme ma strutturale dei percorsi. Giancarlo Odoardi, esperto dell’Osmoci, ha interpretato questi numeri come un indicatore solido della domanda reale per la bicicletta, sottolineando come certi assi mantengano un ruolo portante mentre altri faticano a intercettare l’utenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara: 1.349 ciclisti in un’ora, la mappa dei flussi

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